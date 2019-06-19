شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام ميدو لـ"الأعلى للإعلام": لا أملك أى حسابات أو صفحات على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى بالمجلس باشرت التحقيق اليوم مع لاعب الكرة السابق أحمد حسام ميدو بشأن ما نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك المنسوبة اليه .

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وأضاف المجلس فى بيان له ، أنه تمت مواجهة أحمد حسام ميدو بما هو منسوب إليه من نشر عبارات تسىء لجماهير الرياضة المصرية وتثير الفتنة الرياضية على صفحة تحمل اسمه وصورته .

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وتابع المجلس : "نفى ميدو علاقته بالصفحة وأنه قد اتخذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبلاغ إدارة فيس بوك والتقدم ببلاغ رسمى لمباحث الإنترنت وأن حساباته الموثقة فقط على موقعى تويتر وانستجرام ولا يملك أى حسابات أو صفحات على موقع فيس بوك وأكد أن الصفحة لشخص يقيم بإحدى الدول الخارجية، كما أكد أنه يقدر ويحترم جماهير النادي الأهلي وجماهير الرياضة المصرية بصفة عامة ".

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وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه جار استكمال التحقيقات والتأكد من نسبة الصفحة المذكورة إلى اللاعب السابق من عدمه، مهيبا بكافة الشخصيات العامة والمواطنين بسرعة إبلاغ الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي صفحات إلكترونية مزيفة منسوبة إليهم حتى لا يقع أي منهم تحت طائلة القانون.