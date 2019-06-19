شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يبدأ التحقيق مع ميدو بتهمة السب والقذف على "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل ، التحقيق الذى تجريه لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع لاعب الكرة السابق أحمد حسام (ميدو) وذلك فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"بنشر مواد تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتى من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.

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شارك فى التحقيق ، جمال شوقى و صالح الصالحى من أعضاء المجلس الأعلى للاعلام و المستشار أحمد عبد العزيز المستشار القانونى للمجلس و نائب رئيس مجلس الدولة و اصطحب أحمد حسام ميدو المحامى الخاص به خلال التحقيق .

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وكان المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام قد وجه خطاباً للمهندس مصطفى عبد الواحد، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طلب خلاله الإفادة بشأن عدد المتابعين لصفحة "ميدو" على الفيس بوك، والتأكد من مدى انتساب هذه الصفحة للاعب، فضلاً عن طلب الرأى الفني بشأن حجب الصفحة فى حال قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذلك.

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وأرفق الأعلى للإعلام فى خطابه اسطوانة مدمجة تحتوى على عنوان صفحة "أحمد حسام ميدو"، وصورة من المادة المنشورة عليها، والتى تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتى من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية.

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