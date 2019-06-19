"الأعلى للإعلام": رصدنا استخدام وسائل إعلام لفظ مسلحين على الإرهابيين القتلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجان المجلس رصدت إطلاق بعض وسائل الإعلام لفظ المسلحين على الإرهابيين القتلة وخاصة فى حادث العريش الأخير.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى بيان له، على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بعدم إطلاق لفظ مسلحين على هؤلاء القتلة واستخدام لفظ الإرهابيين عند وصفهم فى أى موضع.