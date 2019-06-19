شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام ميدو ينفى أمام "الأعلى للإعلام" المنسوب إليه على "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل ، التحقيق الذى أجرته لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع لاعب الكرة السابق أحمد حسام (ميدو) وذلك فيما هو منسوب على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مواد تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتى من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.

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شارك فى التحقيق ، جمال شوقى و صالح الصالحى من أعضاء المجلس الأعلى للإعلام والمستشار أحمد عبد العزيز المستشار القانونى للمجلس ونائب رئيس مجلس الدولة و اصطحب أحمد حسام ميدو المحامى الخاص به خلال التحقيق .

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ونفى لاعب الكرة السابق أحمد حسام (ميدو) خلال التحقيق علاقته بالصفحة الموجودة على فيس بوك وما نسب اليه من توجيه عبارات تسىء لجماهير الكرة المصرية وتثير الفتنة الرياضية ، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد الصفحة المذكورة بابلاغ ادارة الفيس بوك وأنه تقدم بمحضر رسمى إلى مباحث الانترنت.

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يذكر أن المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام وجه خطاباً للمهندس مصطفى عبد الواحد، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طلب خلاله الإفادة بشأن عدد المتابعين لصفحة "ميدو" على الفيس بوك، والتأكد من مدى انتساب هذه الصفحة للاعب، فضلاً عن طلب الرأى الفني بشأن حجب الصفحة في حال قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذلك.

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وأرفق الأعلى للإعلام فى خطابه اسطوانة مدمجة تحتوى على عنوان صفحة "أحمد حسام ميدو"، وصورة من المادة المنشورة عليها، والتى تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية.