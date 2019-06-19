شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الإعلامى للوزراء ينفى رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ17 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس" إلى 17 جنيهاً، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحًة أنه لا صحة لما تردد حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ 17 جنيهاً، وأن أسعار التذاكر الحالية للمترو بخطيه الأول والثانى كما هى تماماً دون أى زيادات عليها وبحد أقصى 7 جنيهات، وأنه تم فقط تحريك سعر التذاكر لمستخدمى الخط الثالث بالكامل ولراكبى الخطين الأول والثانى المستخدمين للخط الثالث بحد أقصى 10 جنيهات فقط، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادى هذا المرفق الحيوى.

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وأكدت الوزارة على مراعاة البعد الاجتماعي في هذا التحريك؛ حيث لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بحيث أن أسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة تصل نسبة التخفيض بها إلى 98%، وأن أسعار اشتراكات الطلبة تصل نسبة التخفيض بها إلى97%، وأسعار اشتراكات كبار السن تصل نسبة التخفيض بها إلى 90%، على أن تكون بـ 180 رحلة خلال أو لمدة ثلاثة أشهر، أيهما أقرب.

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