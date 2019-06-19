شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تتفق مع سفيرة كولولمبيا بالقاهرة على تعزيز الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنا ميلينا مونيوس دى جابريا سفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة وذلك بحضور النائب طارق الخولى أمين سر اللجنة .

وأكد درويش، على ما توليه السياسة الخارجية المصرية من اهتمام بتعزيز علاقات مصر الدولية وانفتاحها على كافة القوى الدولية خاصة دولة كولومبيا التى تجمعها مع مصر علاقات تاريخية وقواسم مشتركة بين البلدين اللذين يتمتعان بموروث حضارى متميز .

وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات خاصة فى مجال العلاقات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والصحية والتعليمية والثقافية والسياحية بين البلدين .

وأضاف درويش، أن مجالات التعاون بين البلدين تتسع للتعاون فى القضايا الدولية والخارجية فى المحافل الدولية فى ضوء القضايا ذات الأولوية فى السياسة الخارجية المصرية ومنها تحقيق الاستقرار والتنمية ومكافحة الإرهاب والتطرف وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشتركة خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وما تضطلع به من دور إقليمى وعالمى لتحقيق التـــنمية وتعزيز التعاون مع كافة الدول .

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ولفت رئيس خارجية البرلمان، إلى الحرص على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وكولمبيا وضرورة العمل على زيادة الصادرات الزراعية وخاصة الفاكهة، ودراسة ما يتصل بذلك من اعتبارات مالية وفنية تتصل بالنقل الجوى بين البلدين .

وفى نهاية اللقاء، كشف درويش، أن لجنة العلاقات الخارجية تتابع مع كافة الجهات المعنية من خلال القنوات البرلمانية ما تخلص له لقاءاتها مع سفراء وممثلى الدول الصديقة من قضايا أو مشكلات لتحقيق المصالح المشتركة مع الدول الصديقة .

ومن جانبها، أكدت السفيرة الكولومبية على حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية مستعرضة مجالات التعاون الراهنة فى العلاقات المصرية الكولومبية، والدور المأمول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى فى تذليل ما قد يعترض تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تفعيل دراسة إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين .

يذكر أن السفيرة الكولومبية ترعى مصالح بلادها فى المملكة العربية السعودية، ليبيا، السودان، جيبوتى، اريتريا من خلال السفارة الكولومبية بالقاهرة .