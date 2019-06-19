شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان فضل: تصريحات أردوغان تدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان فضل، إن تصريحات أردوغان حول وفاة محمد مرسى تدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى، وخروج عن الأعراف السياسية و الدبلوماسية، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة والشعب المصري داعم للدولة و مؤسساتها الدستورية فمصر دولة قانون ومؤسسات، ولها نظام قضائى مستقبل ولا تقبل التدخل فى شئونها.

وأوضح فضل، أن أردوغان لا يعلم أن الشعب المصرى هو الذى اختار قيادته فى انتخابات حرة، ولا أحد يستطيع أن يُملئ على المصريين إرادتهم ، وتصريحاته ذات أغراض سياسية تهدف لزعزعة الأمن والسلام المصري وإثارة الرأى العام الدولى ضد مصر بهذه الأكاذيب التى لا أساس لها من الصحة.

وأشار عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية لا تتدخل فى شئون الدول الآخرى، حيث يوجد انتهاكات فى تركيا، بالإضافة لاعتقال الآلاف من أبناء الشعب التركى خلال فترة حكم أردوغان وعلى الرغم من كل هذا يدارى الرئيس التركى جرائمه بتدخل سافر في الشأن المصرى الداخلى بتصريحات تضعه تحت طائلة القانون و تؤكد تورطه في الجرائم الإرهابية.