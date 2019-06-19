شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تطالب "محلية البرلمان" بإنشاء 4 محطات وسيطة للقمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور محافظ دمياط، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرحمن البكرى، بشأن عدم اهتمام محافظة دمياط بمركزى فارسكور والزرقا فى مجالات البنية التحتية (رصف، صرف صحى، كهرباء، مياه)، وكذلك التهميش الواضح فى مجال النظافة بدون مبرر.

وطالب النائب عبد الرحمن البكرى، فى كلمته، برصف الطرق المتهالكة فى مرمزى الزرقا وفارسكور، وإنارة الطرق، والرقابة على أعمدة الإنارة واستبدال القديم منها، وطالب أيضا بتحويل الكابلات الكهربائية الهوائية إلى أرضية.

كما تحدث "البكري"، عن ضرورة إتاحة الوقت الكافى للمواطنين على مدار اليوم لشحن العدادات مسبوقة الدفع، موضحا أنه فى القرى يتم الشحن خلال فترة العمل من الساعة 9 إلى 2 ظهرا.

وطالب أيضا، بحل مشكلة الصرف الصحى وتوصيله للقرى المحرومة منه، وحل مشكلة النظافة والقمامة لتكون دمياط محافظة نظيفة.

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من جانبه، أكد ممثل وزارة الكهرباء بدمياط، المهندس أحمد أبو العطا، أن هناك استبدالات لأعمدة الإنارة، قائلا: "منفذين فى المحافظة بنحو 13 مليون، مركزى فارسكور والزرقا خصص لهما 7 ملايين جنيه، خاصة الأماكن القديمة، وبالنسبة للخطة الاستثمارية للكهرباء، المركزين مخصص لهما 7 ملايين ونصف من إجمالى خطة المحافظة كلها المقدرة بمبلغ 23،5 مليون.

وتابع: "بالنسبة لشحن الكروت، عندنا 46 مركز شباب، تشتغل اليوم كله، الشحن مفتوح فى أى مكان، وفى القرى من الساعة 8 صباخا إلى 3 مساء".

وبالنسبة لمشكلة النظافة، قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، أن دمياط ضمن الأولويات فى منظومة النظافة، ولكن لا يوجد فيها مساحات كافية للمنظومة والبنية التحتية للمخلفات، مشيرة إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة مصنع أبو بريدع، وسيتم إنشاء محطة وسيطة متنقلة فى دمياط، وخلية دفن صحي.

بينما طالبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأن يتم إنشاء 4 محطات وسيطة فى محافظة دمياط، مع مراعاة المسافات البعيدة بين المراكز والقري.