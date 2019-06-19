شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية البرلمان": المشاكل مش هتتحل غير بالعمل. وتنسيق المسئولين مع النواب ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة يعرض عليها العديد من المشكلات التى تواجه المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجري نقاش وحوار بشأنها من أجل وضع حلول علي أرض الواقع بما هو متاح، متابعا:" بيعرض علينا مشاكل تمثل مصارين البلد ونعمل علي حلها ".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن محافظة دمياط، بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

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وتابع: "الجميع يدرك أن الإرث ثقيل وكبير من الماضى، والقماشة البشرية فى الجهاز الإدارى للدولة الجميع يدركها أيضا ومن ثم المشكلات لن تنتهى إلا بالعمل".

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ولفت إلي أن العمل يكون من خلال الروح الكبيرة بين الجميع، مشيرًا إلي أنه لا يمكن أن تكون هناك معادلة نجاح دون أن يكون هناك تنسيق كامل بين جميع الوحدات المحلية ونواب البرلمان، خاصة في ظل غياب المجالس المحلية، وهذه الروح لابد أن تكون فرض بين الجميع لمصلحة الدولة المصرية، ولا يوجد في أي دولة أن تكون السلطة التشريعية في وادي والوحدات المحلية في واد آخر، قائلا: "الخطط لابد أن يتم وضعها بالتنسيق مع النواب مع التأكيد علي أن آرائهم استرشادية".

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واستطرد رئيس اللجنة: "هذا النظام معمول به في محافظة البحيرة، وليس من المقبول أن نري عكسه في دمياط وعدم التنسيق، ووصل الأمر لحجب المعلومات عن النواب"، مشيرا إلي أن النتائج الإيجابية ستكون لمصلحة الجميع وفى القلب منهم الجهاز التنفيذي، وأن ذلك كان واضحا أيضا في تعاون لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ووزراء التنمية.

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واتفق معه النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا علي أنه ليس من المتصور أن تكون هناك علاقة ليست بالجيدة بين النواب والوحدات المحلية، حرصا علي المصلحة العامة، والتعاون أفضل سبيل للعمل الإيجابي ، مشيرا إلي أنه بحكم الدستور والقانون لابد أن يتعاون الجميع، ولابد أن يدرك رؤساء الوحدات والمدن أن النائب البرلماني له رأي استرشادي للصالح العام خاصة في ظل غياب المجالس المحلية حتي الآن.

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وعقبت علي الحديث محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، بأنها تحب أن تتواصل مع الجميع وتستمع للمشكلات للعمل علي حلها، قائلة: "بحب أسمع المشاكل ومش بدارى وشي".

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