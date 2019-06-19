شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد خلف الله: نرفض تصريحات "أردوغان" الداعم الرئيسى للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والتدخل السافر فى الشأن المصرى، مؤكدًا على أن السيادة المصرية والقضاء المصرى فوق كل اعتبار.

وأكد خلف الله، على أن العالم كله على يقين بأن الرئيس التركى هو الداعم والممول والمسلح للإرهاب والإرهابيين فى المنطقه وتاريخه شاهد على التنكيل بأبناء وطنه والتسبب فى انهيار مقومات الاقتصاد الوطنى التركي.

ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن القاصى والدانى يشهد بنزاهة القضاء المصرى الشريف ودورة على مر العصور فى حماية حصن العدالة وإظهار الحق ونصرة المظلومين، وأن الجميع يشهد بالمحاكمة العادلة لكل المتهمين والقضايا المطروحة سواء فى قضايا الإرهاب أو غيرها عليه وأن الجميع سواسية فى الحقوق والواجبات.

وتابع خلف الله: "نواب الشعب المصرى حريصون كل الحرص على حماية السيادة المصرية فى كافة قطاعات الدولة رافضين أى تدخل أو توجيهه من أى جهة أيا كانت، خاصة أن مؤسسات الدولة تقوم بواجبها على أكل وجه فى حماية الحقوق والحريات وتدعيم الأمن القومى المصرى.