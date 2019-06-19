شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تكشف عن المستحقين الإضافة بمشروع العلاج بدون غرامات طوال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين ، عن فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج، للحاصلين على عضوية النقابة بجلسة القيد الأخيرة، لمدة ١٥ يوم عمل، بداية من السبت القادم الموافق ٢٢ يونيو حتى الثلاثاء ٩ يوليو.

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وأضاف عبد المجيد فى تصريحات له ،أن ذلك يأتى إعمالًا لحق الزملاء الحاصلين على عضوية النقابة، في لجنة القيد الأخيرة، في الاحتماء بالمظلة العلاجية، وتمكينًا للأعضاء الذين تخلفوا عن الاشتراك بمشروع العلاج، ويرغبون في الاشتراك، أو إضافة أفراد من أسرهم.

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وأشار الى أنه تقرر فتح باب الاشتراك للأعضاء، الذين تخلفوا عن مواعيد الاشتراك السنوية، وللراغبين في إضافة أفراد من الأسرة، بغرامة قدرها ٤٠٠ جنيه، وذلك لمدة أسبوع من السبت ٢٢ يونيه إلى الخميس ٢٧ يونيه.

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ونوه أيمن عبد المجيد الى أنه يحق الإضافة بمشروع العلاج بدون أي غرامات طوال العام للزوج أو الزوجة، في الزواج الحديث، في مدى زمني، حده الأقصى شهران من تاريخ تحرير قسيمة الزواج و المولود حديث الولادة، يُضاف خلال شهرين من تاريخ تحرير شهادة الميلاد،مشيرا الى أنه بالنسبة للمواليد خارج مصر، يُضاف خلال شهر من العودة لأرض الوطن.

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