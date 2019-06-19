شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى تركي: "يلدريم" أنفق 2.7 مليون دولار على خطابات الناخبين الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نجاتى تيغلى البرلمانى التركى، أن بن على يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول، أنفق ما يزيد على 15.6 مليون ليرة (2.7 مليون دولار) على الخطابات الورقية التى أرسلها إلى الناخبين فى المدينة قبل أيام من الاقتراع، والمقرر له 23 يونيو الجاري.

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وحسب صحيفة "افرنسال" التركية فان تيغلى تقدم بسؤال للبرلمان وقال أن يلدريم "أرسل خطابات بخط يده إلى 10 ملايين و560 ألفا و963 ناخبا فى إسطنبول لكى يطلب دعمهم له، معتبرا هذا أمرًا طبيعيًا وقانونيًا، لكنه من الطبيعى أيضًا أن نتساءل: من أين حصل على ملايين الليرات التى أنفقت للقيام بهذه العمليات البريدية".

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النائب البرلمانى أوضح أن سعر وحدة البريد التى تمنحه المديرية العامة للبريد والبرق للنواب داخل مجلس البرلمان، تبلغ ليرة واحدة و48 قرشًا، مشيرا إلى أنهم إذا أجروا الحسابات وفقًا لأقل تكلفة تقدمها المديرية إلى النواب فسيتضح أن نفقات العمليات البريدية تصل إلى 15 مليونا و630 ألفا و225 ليرة.

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نائب حزب الشعب الجمهورى تساءل فى لائحته التى قدمها للبرلمان: هل أعطت المديرية العامة للبريد أى تخفيضات ليلدريم من أجل ملايين الخطابات التى أرسلها؟ أم أن هذه النفقات تم تسديدها من المصادر العامة؟.

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تيغلى اختتم لائحته قائلا: إنه من الأفضل أن يجيب يلدريم عن الأسئلة المتعلقة بتكلفة العمليات البريدية وكيفية تسديدها، وهل قام بأمر مشابه لهذا من قبل خلال فترة توليه الأعمال السياسية فى إزمير؟ موضحا أن إجابة مرشح الحزب الحاكم ستزيل الشكوك عنه، وستوضح إذا كان تم استغلال المصادر العامة أم لا.