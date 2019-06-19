شكرا لقرائتكم خبر عن منال عوض بالبرلمان: "محافظة دمياط ضيقة.. وسننقل المواقف خارجها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرحمن البكرى، بشأن آليات إدارة محافظة دمياط للمواقف، بعد إشكالياتها الكبيرة التى تتضاعف من وقت لآخر دون أى تحركات وسط استياء من جانب المواطنين.

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من ناحيتها، قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن الإشكالية التى نواجهها متعلقة بأن المحافظة "ضيقة للغاية" ومزدحمة جدا، ولا توجد أماكن بأروقة المحافظة، متابعة: "نعمل على ضبط ملف المواقف بها، والتغلب على العشوائى منها، وسبق أن قامت المحافظة مع الأمن بنقل المواقف التى تتسبب فى إشكاليات للمواطنين وسبب رئيسى للزحمة، إلا أن السائقين تسببوا فى إضراب كبير وأوقفوا مصالح المواطنين، ومن ثم تراجعنا عن ذلك توصية لمدير الأمن".

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ولفتت إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لعمل خطة متكاملة للتغلب على هذه الإشكاليات ونقل المواقف كلها فى الخارج وفق منظومة متكاملة، متوقعة أن يكون ذلك بنهاية أغسطس المقبل، مشيرة إلى أنه بنهاية تطبيق الخطة سيتم موافاة لجنة الإدارة المحلية بها للاستفادة منها فى ملف المواقف بشكل عام.

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من ناحيته، قال رئيس اللجنة أحمد السجينى، أن ملف المواقف من الملفات التى اهتمت بها اللجنة على مدار السنوات الماضية، واللجنة لديها صورة سلبية وغير راضية عما تقدمه الحكومة فى هذا الملف، لأنه يهدر أموال كثيرة على الدولة المصرية، حيث بحسب الأوراق 2500 موقف عشوائى فى مصر مقابل 800 موقف مسجل، وهذه منظومة مختلة بشكل كبير ولابد من مواجهتها.