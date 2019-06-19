ما حقيقة الإله أنوبيس الموجود في استاد القاهرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رنا الجميعي:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمجسم الإله أنوبيس في استاد القاهرة، وقد عبّر كثيرين عن استياءهم لاختيار الإله أنوبيس، اعتقادًا منهم أنه إله الموتى في الحضارة المصرية القديمة.

لكن الأثرية مونيكا حنا تُوضّح لمصراوي خطأ ذلك، صحيح أن الإله أنوبيس كان إله الموتى لكن خلال عصر الدولة القديمة فقط، وتغيّر ذلك في عهد الدولة الوسطى "وأوزويس أخد مكانه كإله الموتى في الوقت ده"، وصار الإله الأنوبيس وقتها إله التحنيط.

وتُضيف مونيكا أنه عند العصر اليوناني في مصر أعجبهم شكل الإله أنوبيس "لأنه كان شاب وصغير"، وقاموا بعمل تعاون بينه وبين إله ريمس إله الرياضيين لديهم "ووارد إنه يكون دا السبب في اختياره لأن شكله رياضي".

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وأشارت إلى أن الهوية الخاصة بالآلهة ليست ثابتة طيلة الوقت، بل متغيرة، كما عبّرت مونيكا عن رأيها في شكل المجسم قائلة "كان ممكن يطلع أحسن من كدا"، لكن الأمر لا يستحق الضجة المُثارة حوله على مواقع التواصل، مؤكدة في نفس الوقت أن علينا تقبّل أي أفكار معروضة "لازم نقبل التفاصيل الخاصة بالحضارة المصرية بصدر واسع وبأفكار مختلفة، حتى الفنانين النهاردة بيعملوا الآلهة بأشكال مختلفة".

وهو ما أشارت إليه عبر منشور لها على الفيسبوك، حيث رسمت إحدى الفنانات شكل الإله أنوبيس بشكل حديث مُرتديًا بدلة.