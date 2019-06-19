ابن صالح يبحث مع رئيس وزراء الجزائر تنظيم الحوار السياسي وآليات المسار الانتخابي

بحث الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، مع نور الدين بدوي الوزير الأول (رئيس الوزراء) التدابير اللازمة بشأن تنظيم الحوار السياسي، وآليات إعادة بعث مسار الانتخابات الرئاسية.
قال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء إن بدوي قدم خلال اللقاء عرضا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، كما تم خلال هذا اللقاء تقييم شامل للوضع السياسي، وكذلك التدابير اللازم اتخاذها
ووجه الرئيس المؤقت، رئيس الوزراء والحكومة بالمتابعة اليومية لكل ما يهم حياة المواطن، فضلا عن ضمان السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) والامتحانات الجامعية.
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