الصين تستضيف المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب بمشاركة 31 دولة

افتتحت الصين منتدى مكافحة الإرهاب الدولي في العاصمة (بكين) تحت عنوان "قنص القوات الخاصة"، بمشاركة أكثر من 240 مندوبًا من الجيش والقوات الشرطية من 31 دولة بما فيها فرنسا وباكستان وأوزبكستان.
تصريحات اليوم الأربعاء - إن المنتدى، الذي يستمر أربعة أيام ويحمل اسم منتدى السور العظيم الدولي لمكافحة الإرهاب، يهدف إلى بناء منصة تعاون بين مختلف الدول لمشاركة التجارب وتحسين قدرات التعامل مع الحوادث
وقال نائب قائد قوات الشرطة المسلحة للشعب الصيني تشين تيان - في
وأضاف تيان أن الصين ستعمل بشكل منفتح وفعاليات عملية لجعل المنتدى منصة للتعاون الدولي، يتم خلاله مشاركة التجارب وتحسين القدرات لتنفيذ المهام المختلفة بشكل فعال، وإفادة الشعوب في جميع الدول.
ومن المخطط أن يحضر المندوبون المشاركون خمس جلسات، مع استعراض عروض تدريبية عسكرية، وزيارة منشآت تدريبات لمكافحة الإرهاب.
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