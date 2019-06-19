مجلس النواب العراقي يوضح أسباب عدم رفع العلم العراقي خلال لقاء رسمي بطهران

أصدر مكتب نائب رئيس مجلس النوابالعراقي بيانًا توضيحيًّا لعدم رفع العلم العراقي خلال لقاء رسمي جمع يوم الثلاثاء في طهران وزير خارجيتها بنائب رئيس البرلمان العراقي.
جاء في البيان، "من مراسيم استقبال وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية جواد ظريف لوفد من مجلس النواب العراقي برئاسة الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النوابالعراقي، كان في صالة الاستقبال علم جمهورية إيران الإسلامية فقط، دون العلم العراقي، حيث طالب رئيس الوفد بتوضيح الأمر من قبل السفارة العراقية في طهران ومخاطبة وزارة الخارجية الإيرانية، وتم الرد بشكل رسمي من الجانب الإيراني على استفسار الوفد".
وأوضح البيان أن رد الجانب
وأشار البيان إلى أن العلم العراقي كان موجودًا في اللقاءات الرسمية الأخرى للوفد العراقي مع نظرائه من الجانب الإيراني.
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