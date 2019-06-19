أكد الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالى فى السودان، أن انحياز القوات المسلحة للشعب فى ثورته لم يكن هدفه الاستحواذ على السلطة، مشددا على أن الجيش تعهد بالحفاظ على السودان ووحدته وشعبه.
وتعهد "البرهان" فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الخرطوم، بمحاسبة الفاسدين من النظام السابق قائلا: "كل من يثبت فساده من النظام سيحاسب، وكل مال أُخذ بغير حق سيعود مرة أخرى
كما تعهد "البرهان"، بعدم زيادة الفترة الانتقالية، متابعا: " نتعهد بأن تكون الفترة الانتقالية قصيرة، لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة نزيهة، والشعب يقرر من يحكمه".
كانت هذه تفاصيل خبر "البرهان": الجيش السوداني انحاز للشعب ولم يكن هدفنا السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.