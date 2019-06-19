أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالى فى السودان، رفضه التام للتدخلات الخارجية فى شئون بلاده، قائلا:"التدخلات الخارجية فى الشأن السودانى أمر مرفوض لن نقبله، وكل حلول الأزمة يجب أن تكون سودانية، خاصة أن الوطن ملىء بالخبرات والوطنيين". أن تكون سودانية، خاصة أن الوطن ملىء بالخبرات والوطنيين". وأبدى رئيس المجلس الانتقالى فى السودان، استعداده لرقابة دولية على الانتخابات المقبلة. وحول العملية التفاوضية مع القوى الثورية، قال "البرهان" فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الخرطوم أمس جاهزون لإجراء أى مفاوضات، ولكن لن نقبل بأى حل يُقصى أى طائفة من طوائف الشعب السودان، ويجب أن يكون مرضيا لكل طوائف الشعب، كما لن نضع عراقيل أمام عملية التفاوض".

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كانت هذه تفاصيل خبر البرهان" يرحب بالاشراف الدولى على الانتخابات القادمة فى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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