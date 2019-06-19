الانتقالي السوداني يجدد الدعوة لاستئناف الحوار

جدد رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الدعوة لقوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض. وأعرب البرهان عن ترحيب المجلس الانتقالي بالتفاوض مع قوى الحرية دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني، مضيفا أن "المجلس لا يستهدف أي إقصاء لأحد، ولكن هناك تدخلات أعاقت سير التفاوض". وأشار البرهان إلى تحديات كبرى تواجه الشعب السوداني وليس المجلس الانتقالي، والجيش لن يرضى بضياع أمن ووحدة السودان". وألمح إلى أن الفترة الانتقالية تتضمن مهام محاسبة الفاسدين من رموز النظام السابق، ولكن هناك صعوبات وعراقيل تواجهنا في ذلك، وتحت أيدينا حاليا الكثير من الأصول والأموال التي كانت تخص الشعب السوداني، من بينها فندق.



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