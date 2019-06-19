"رسالة صداقة" من الرئيس الصيني عشية زيارته كوريا الشمالية

يسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز العلاقات بين بلاده مع كوريا الشمالية بإجراء أول زيارة لرئيس صيني إلى بيونج يانج هذا الأسبوع، وأكد الأربعاء على الصداقة بينهما برسالة عرض فيها "خطة كبرى" من أجل الاستقرار الإقليمي.

وشي، الذي سيكون أول رئيس صيني يزور بيونج يانج في 14 عاماً، كتب مقالة رأي نادرة نشرت في صحيفة كورية شمالية رسمية، يشيد فيها بالروابط المهمة عشية زيارته التي تستمر يومين.

ويزور شي كوريا الشمالية الخميس والجمعة بدعوة من زعيم البلاد كيم جونج أون.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات النووية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد انهيار قمة ثانية بينهما في فبراير.

وستمكنه زيارته من أن يظهر، أن الصين لا تزال تتمتع بتأثير على حليفتها من فترة الحرب الباردة، وتلعب دوراً في الجهود كي تتخلى عن برنامجها النووي.

ويمكن للزيارة أيضاً أن تمنح الرئيس الصيني بعض النفوذ عندما يلتقي الرئيس الأميركي لمناقشة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان الأسبوع المقبل.

وبالنسبة لكيم، فإن زيارة جاره القوي ستكون بمثابة تذكير لترامب بأن الرئيس الصيني سيحصل على دعمه في حال فشل المحادثات النووية نهائياً.

وفي مقالته الافتتاحية في صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة بلسان "حزب العمال" الحاكم في كوريا الشمالية، قال شي إن بكين مستعدة لوضع "خطة كبرى" مع بيونج يانج لتحقيق الاستقرار الدائم في منطقة شرق آسيا.

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وكتب: "سنساهم بشكل نشط في السلام الإقليمي والاستقرار والتنمية والازدهار من خلال تعزيز التواصل والتنسيق مع كوريا الشمالية والأطراف المعنية الأخرى، لإحراز تقدم في المحادثات والمفاوضات بشأن القضايا في شبه الجزيرة الكورية".

وفي محطات القطارات في بيونج يانج، كان الركاب يحتشدون قرب نقاط عرض الصحف لقراءة مقالة شي.

ونشرت المقالة على الصفحة الأولى من صحيفة "رودونغ سينمون" في أسفل الزاوية اليمنى. وخصص النصف العلوي للصفحة الأولى، لمقالة تدعو المواطنين إلى إعلاء إنجازات والد الزعيم كيم، وسلفه كيم جونج إيل في بناء "حزب العمال".

وقال الباحث الكوري الشمالي المنشق والمقيم في سيول، آهن تشان-إيل، إن "هذه المقالة حدث استثنائي جداً".

وتأتي زيارة شي، التي طال انتظارها في بيونج يانج، بعد أربع زيارات لكيم إلى الصين، وستكون هذه أيضاً أول زيارة يقوم بها رئيس صيني منذ زيارة هو جينتاو عام 2005.

وعملت الصين وكوريا الشمالية العام الماضي على تحسين العلاقات بينهما بعد تدهورها العام الماضي إثر دعم بكين لسلسلة من عقوبات الأمم المتحدة ضد بيونج يانج على خلفية أنشطتها النووية.

وعرقلت روسيا والصين الثلاثاء مسعى أميركياً في الأمم المتحدة يهدف إلى وقف إمدادات الوقود إلى كوريا الشمالية التي تتهمها واشنطن بتجاوز السقف المسموح لعام 2019، وفق مصادر دبلوماسية.