كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أكثر من 100 كجم من الهيروين في شرق تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الشرطة التركية اليوم الأربعاء، حوالي 103.2 كيلوجرام (227.5 رطل) من الهيروين في مقاطعة فان الشرقية.

كما ذكرت إدارة الشرطة المحلية في بيان شرطة مكافحة المخدرات شنت عملية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في منطقة توسبا بالمدينة.

وأثناء البحث، عثرت الشرطة على 103.2 كجم من الهيروين في 204 عبوات مخبأة في 5 صناديق في سيارة متوقفة، تم اعتقال أحد المشتبه بهم فيما يتعلق بالمخدرات.

كذلك عثرت شرطة مكافحة المخدرات على 2558 من المواد الأفيونية و21.5 جرامًا (0.7 أوقية) من الأدوية المسحوقة في منطقة أرباع بمقاطعة توكات الشمالية، حيث تم اعتقال أربعة أشخاص في العملية.

ووفقا لبيانات الشرطة، صادرت قوات الأمن التركية ما مجموعه 17.3 طن من الهيروين في عام 2018، واعتقلت أكثر من 1500 من المشتبه بهم.

