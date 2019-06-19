كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا.. تجدّد الاشتباكات في طرابلس بطريق المطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة "العربية"، بتجدد الاشتباكات في طرابلس بطريق المطار بين الجيش الوطني الليبي وكتائب الوفاق، كما أكد قيام الجيش الوطني بغارات جوية على تمركزات للوفاق جنوب المطار العالمي بطرابلس.

وكانت شعبة الإعلام التابعة للجيش الليبي قد نشرت، الثلاثاء، لقطاتٍ توضح استهداف مقاتلات الجيش لمواقع الكتائب التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس.

يأتي ذلك فيما اجتمعت في القاهرة، الاثنين، قوى وطنية ليبية بهدف دعم جهود الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات.

وصوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة في ليبيا، الاثنين. وفي هذا السياق، مدّد المجلس قرار تفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا.

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وفي منتصف مايو الماضي بعد وصول سفينة تركية محمّلة بالأسلحة إلى طرابلس، أعلنت حكومة الوفاق في ليبيا، أنها عززت قواتها بعشرات المدرعات لصد قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر التي تحاول تحرير العاصمة.

وتم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها آليات عسكرية لدى إنزالها من سفينة شحن تحمل اسم "أمازون".

وحسب موقع "فيسيلفايندر" فإن سفينة الشحن التي ترفع علم مولدافيا وصلت قادمة من مرفأ سامسون في شمال تركيا.