كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حديقة وطنية بتركيا تبهر الزوار بعجائبها تحت الماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقع على سفوح أعلى جبل في تركيا، حديقة وطنية تدهش زوارها بعجائبها تحت الماء.

جبل أري، الذي يقع في مقاطعة إجدير الحدودية الشرقية، على ارتفاع 5،165 متر يطلق عليها اسم "سقف تركيا".

حيث تقدم حديقة مونت أري الوطنية مجموعة واسعة من العجائب الطبيعية ومناظر خلابة للزوار.

وتستضيف الحديقة الوطنية الحياة المائية مثل السلاحف والنباتات والعديد من الأسماك.

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وقال محمد أتيش، زائر، لوكالة أنباء الأناضول: "إنها فرصة عظيمة لإيدير أن يكون لها مثل هذا المكان داخل حدودها".

وعند زيارة المتنزه للمرة الأولى، قال أتيش: "يجب على الجميع القدوم لرؤية هذه الحديقة الوطنية".

كما أضاف مصطفى يورتداش، زائر أخر "في الحقيقة، لا يعرف الكثير من الناس المنطقة، لكن هذه أرض رطبة جميلة جدًا بها أنواع مختلفة من الأسماك والطيور"

وقال يورتداش "لقد التقطت صورة تحت الماء مع الأصدقاء في الحديقة الوطنية. هناك عالم مختلف تمامًا تحت الماء".

