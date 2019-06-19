كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اليوناني حول أزمة قبرص: تركيا ضعيفة ومنعزلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليوم الأربعاء، إن أنشطة تركيا في شرق البحر المتوسط هي مؤشر على ضعفها وعزلتها.

وتحدث رئيس الوزراء اليوناني في حديثه مع "OPEN TV" قائلًا: إن التحالفات التي بنتها اليونان وقبرص أدت إلى مأزق استراتيجي بالنسبة لأنقرة، وفقًا لصحيفة "Cyprus Mail".

وأضاف: "تركيا ليس لديها تحالفات قوية، وإنها ترى أنها لا تستطيع أن تدعي أن خلافاتها مع قبرص هي قضية ثنائية، كما هو الحال مع اليونان".

وتمارس قبرص واليونان ضغوطًا على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء ضد تركيا بشأن عمليات التنقيب عن الغاز غرب الجزيرة، كما قالت أنقرة يوم الثلاثاء إنها سترسل سفينة ثانية إلى المنطقة هذا الأسبوع.

