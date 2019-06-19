كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوداني يدعو لإجراء محادثات غير مشروطة مع المحتجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث المجلس العسكري السوداني، زعماء الاحتجاجات على استئناف المفاوضات بشأن انتقال السلطة، لكنه يقول إن المحادثات "لا ينبغي أن تكون مشروطة".

وقد صرح عبد الفتاح برهان، رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، أن المجلس ليس لديه شروط مسبقة للعودة الى طاولة المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير، التي مثلت المتظاهرين.

وأضاف "نحن لا ننكر دورها في الانتفاضة والثورة الشعبية، لكن يجب أن يكون الحل مرضيًا لجميع الفصائل السودانية". كما حذر برهان من إنقلاب آخر لأن البلاد "لا تستطيع أن تستمر بدون حكومة"، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس الأوتوقراطي عمر البشير في أبريل الماضي.

وكان قد تم تعليق المحادثات مع الجيش في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن فضت قوات الأمن اعتصام احتجاجي.

