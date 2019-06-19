كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا واليابان تتطلعان إلى مزيد من التعاون في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت الدوائر التجارية التركية واليابانية يوم الأربعاء في إسطنبول لمناقشة فرص الأعمال وزيادة التعاون في إفريقيا.

وقال سيريف توزيالي، رئيس مجلس الأعمال التركي الياباني في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK): "نحن متحمسون للغاية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين البلدين ومواصلة بناء شراكات قوية، وخاصة في منطقة إفريقيا". لوحة.

وفي إشارة إلى حجم الاستثمار الكبير بين البلدين في إفريقيا، قال توزيالي أنه بحلول عام 2018، بلغ إجمالي استثمارات تركيا واليابان ما لا يقل عن 6.5 مليار دولار و10 مليارات دولار على التوالي.

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وأكد توزيالي أن رجال الأعمال الأتراك مهتمون بالترويج لمختلف القطاعات وجذب الاستثمارات الثنائية، لا سيما في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة وبناء البنية التحتية وصناعة السيارات، وذلك بفضل الشراكات "الحقيقية".

وقال "نعتقد اعتقادا راسخا أن أفريقيا لديها القدرة على أن تقدم لنا لتجاوز الأرقام".

كما أضاف توزيالي أن الاجتماع المشترك الخامس والعشرين لمجلس الأعمال التركي الياباني سيعقد في طوكيو في الأول من نوفمبر.

