كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العمل البريطاني" يشارك في مشاورات بشأن موقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم زعيم حزب جيريمي كوربين يوم الأربعاء، إن حزب العمال البريطاني يشارك في مشاورات بشأن موقفه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بعد تقارير تفيد بأن حزب المعارضة الرئيسي سينتقل إلى تأييد قاطع لاستفتاء ثان.

وقال المتحدث للصحفيين "كما قال جيريمي بعد نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي، فهو يشارك في عملية تشاور بشأن موقفنا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسيستمر هذا بعد ظهر اليوم."

وقال كوربين في وقت سابق إن حزب العمل "مستعد لدعم الاستفتاء على أي اتفاق يتم تمريره من خلال البرلمان"، مضيفًا أن الزعيم أراد العودة إلى الشعب إما في الانتخابات الوطنية أو الاستفتاء الثاني.

