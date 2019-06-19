كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدفاع العراقية": التحالف الدولي يقصف مواقع لـ"داعش" شمالي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع العراقية، إن التحالف الدولي شن غارات على مواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، شمالي البلاد.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية تنفيذ قوات التحالف الدولي غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في كركوك شمالي البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء 19 يونيو: "بناء على ورود معلومات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوات العراقية وطائرات التحالف الدولي غارات جوية استهدفت خلالها مراكز لوجستية للدواعش في الحويجة".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة مزعومة".