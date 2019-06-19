كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: سوف نرفض أي اقتراحات غير مقبولة بشأن القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، أمس إنه إذا حضر الأردن المؤتمر الأمريكي في البحرين فسوف يرفض أي اقتراح يعتبره غير مقبول.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة السامية للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بروكسل قال: "إن بلاده تدرس حاليًا كيفية الاستجابة لدعوة للمؤتمر التي ستكشف النقاب عن الجوانب الاقتصادية لـ "صفقة القرن".

وقال الصفدي "إذا حضرنا، فإننا نعبر عن موقفنا الثابت في إطار سياسة المشاركة الإيجابية التي تبنتها المملكة لفترة طويلة".

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وأضاف: "إذا طُرح أي اقتراح غير مقبول، ببساطة سنقول: لا؛ مضيفًا:" لقد قلنا لا لكل ما يتعارض مع المبادئ في الماضي."