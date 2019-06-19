كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة العامة الهولندية تتهم 4 أشخاص في إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن ممثلو الادعاء الهولنديون انهم يتهمون اربعة قادة انفصاليين موالين لروسيا لدورهم في اسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17 فوق شرق أوكرانيا في عام 2014، وهي اول تهم جنائية تم توجيهها فيما يتعلق بالكارثة التي اودت بحياة 298 راكبًا.

وقد صرحت الشرطة الهولندية ان ثلاثة من المتهمين كانوا روس، وانها تشك في انتماء احد قادة العملية لجهاز المخابرات العسكرية الروسية وقت إطلاق النار في يوليو 2014.

كما أوضح رئيس الشرطة والادعاء الوطني الهولندي في مؤتمر صحفي الاربعاء انهم كانوا يتهمون الرجال كمشتبهين مسؤولين عن الحصول على صاروخ مضاد للطائرات من روسيا، والذي استخدم في اسقاط الطائرة.

