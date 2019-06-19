كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 أشخاص جراء الفيضانات في منطقة البحر الأسود التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الداخلية في 19 يونيو إن فيضان مفاجئ أودى بحياة أربعة أشخاص على الأقل في منطقة البحر الأسود التركية.

وفي حديثه للصحفيين حول الفيضان في أراكلي في مقاطعة طرابزون، قال سليمان سويلو إن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى ستة أشخاص آخرين على الأقل.

وأضاف سويلو "تبحث فرق البحث والإنقاذ المكونة من 280 فردًا، بما في ذلك رئاسة تركيا لإدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، ورابطة البحث والإنقاذ (AKUT)، وقوات الدرك في المنطقة".

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وأضاف أن الفيضان دمر سبعة مبان.

وكان وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي قد نفى في وقت سابق تقارير تفيد بأن الفيضان نجم عن انفجار أنبوب محطة توليد الطاقة الكهرومائية.

وقال "الفيضان نجم عن انهيار أرضي."

