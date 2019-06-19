لأول مرة.. رشيد الوالي يخوض تجربة الغناء

يستعد الممثل، رشيد الوالي، لخوض تجربة الغناء للمرة الأولى، عبر أغنية، تصدر قريبا تتويجا لتجربة “كارني مول الحانوت”، التي ابتكرها في رمضان لهدف خيري نبيل.

وشارك الوالي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، “أنستغرام” منشورا كشف من خلاله أنه يحضر لأغنية جديدة عن تجربة “كارني مول الحانوت”، التي خاضها في رمضان، إذ كان يتوجه نحو أصحاب دكاكين بقالة، ويؤدي ما في ذمة شخص محتاج من ديون.

وأضاف الوالي أن كلمات الأغنية ستتحدث عن مول الحانوت وقصص مع “الكريدي” “في الأحياء الشعبية.

ولقيت تجربة الوالي إشادة واسعة على مواقع التواصل للاجتماعي، خصوصا أن الهدف منها هو فعل خير في شهر الخير، رمضان.