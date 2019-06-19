بعد اجتماع مع “الكاف”..”الأسود” يخوضون أول حصة تدريبية بالقاهرة استعدادا لمباراة ناميبيا” – صور

سيخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أول حصصه التدريبية الإعدادية لنهائيات كأس إفريقية للأمم، وبالضبط للمباراة الأولى، التي ستجمعه، يوم الأحد المقبل، بمنتخب ناميبيا، في أولى مباريات المجموعة الرابعة من “الكان” القاري، الذي سينطلق، بعد غد الجمعة في الديار المصرية.

وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على موقعها الرسمي، أن هذه الحصة الإعدادية الأولى، ستقام على أرضية ملعب “حرس الحدود”، في العاصمة المصرية القاهرة، ابتداءا من الساعة الخامسة عصرا.

ويرغب الناخب الوطني، هيرفي رونار، في وضع آخر لمساته التقنية علة توليفة “أسود الأطلس” استعدادا لخوض هذه المنافسة، من أجل الظهور بشكل جيد، وتشريف كرة القدم المغربية.

وكانت البعثة الرسمية للمنتخب الوطني، قد حلت أمس الثلاثاء، على الساعة العاشرة إلا ربع مساء بالتوقيت المحلي (التاسعة إلا ربع بالتوقيت المغربي)، بمطار القاهرة الدولي بمصر، بعد رحلة دامت حوالي خمس ساعات انطلاقا من مطار مراكش المنارة.

وترأس فوزي لقجع؛ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الوفد المغربي المكون من طاقم “الأسود” وجل اللاعبين المنادى عليهم، إلى جانب كل من اللاعب عبد الكريم باعدي والحارس أنس الزنيتي.



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وكان لطاقم ولاعبي المنتخب الوطني، صباح اليوم، لقاء مع مسؤولي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمقر إقامة الأسود بالعاصمة القاهرة، وذلك خلال الاجتماع الخاص بوصول المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للأمم.

جدير ذكره، أن المنتخب الوطني، سيخوض الدور الأول من نهائيات النسخة الثانية والثلاثين لكأس إفريقيا للأمم ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلو من ناميبيا، كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

إليكم صور من اجتماع “الأسود”، صباح اليوم، بالاتحاد القاري للعبة: