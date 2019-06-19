700 ألف طالب من المرحلة فوق الابتدائية يخرجون للعطلة الصيفية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يخرج 700 ألف طالب من المرحلة فوق الابتدائية و55 ألف معلم في البلاد للعطلة الصيفية غدا، الخميس، وينضم إليهم مليون ونصف مليون طالب من المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بتاريخ 1.7.2019.

وتنظم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي والسلطات المحلية العربية والأطر السياسية وجمعيات المجتمع المدني، ضمن إمكانياتها المتواضعة، مخيمات تربوية وبرامج خاصة للطلاب من أجل قضاء عطلة صيفية آمنة وممتعة ومثرية. كما سيتم خلال العطلة الصيفية تنفيذ عدة مشاريع أخرى.

ونفذت عدة برامج خلال العام الدراسي الحالي منها تقديم نحو 19,200 طالبا 5 وحدات رياضيات وذلك بسبب الاستثمار والجهود الكبيرة في هذا المجال مثل فتح تخصصات جديدة 5 وحدات، زيادة نحو 3,000 ساعة تعليمية، التعلم بمجموعات صغيرة مستوى 5 وحدات، دروس خصوصية مجانية والاستعانة بمهندسين ومحاضرين.

وتقدم %65 من الطلاب لامتحان بجروت باللغة الإنجليزية مستوى 4-5 وحدات، وجرى إنشاء برنامج لزيادة الثروة اللغوية عند الطلاب، زيادة ساعات تعليمية، برنامج "ديبيت"، دعم اللغة المحكية.

وفيما يتعلق بالميزانية التفاضلية فقد جرى إكمال البرنامج من خلال إضافة نحو نصف مليارد شيقل وزيادة ساعات تعليمية لطلاب من "عنقود اجتماعي اقتصادي ضعيف". وانضم نصف مليون طالب لمدارس الأعياد من رياض الأطفال ولغاية الصف الثالث.

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وبموجب "قانون التربية الخاصة" وبرنامج "احتواء الآخر" بما في ذلك بناء غرف تعليميّة جديدة وأفنيّة داخل المدارس لاحتواء الآخر، تمّ تخصيص ميزانية لبناء 286 غرفة جديدة للتربية الخاصة، 135 فناء تعليميّا للاحتواء، ساعات تعليمية، تعيين نحو 2,000 مركّز للتربية الخاصة وللدمج وغيرها.

وجرى توسيع الإدارة الذاتية للمديرين لتشمل المدارس الإعدادية (150 مدرسة في المرحلة الأولى)، تخصيص 105 ملايين شيقل للمديرين حسب احتياجات المدرسة ومرونة أكثر بموضوع استيعاب وتشغيل المعلمين. وانضم 900 ألف طالب للدورات ضمن برنامج "تعزيز الشمال" وبرنامج تحديات الذي يضم 35 ألف طالب من المجتمع العربي.

وشهد العام الحالي تقليص عدد الطلاب في الصفوف التعليمية بحيث لا يزيد عدد الطلاب في الصف الواحد عن 34 طالبا. كما تم إضافة مساعدة ثانية في الصف لجيل 3-4 سنوات، ما يعني إضافة 6,000 مساعدة و1,000 معلّمة روضة.