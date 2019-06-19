إنتبه... فيسبوك يعرف حالتك الصحية ويتنبأ بسلوكك!

وذكرت الدراسة، التي نشرتها شبكة "سي إن إن"، أن الباحثين تمكنوا من التنبؤ بـ21 نوعا من الحالات الطبية، تتراوح بين الحمل واضطرابات الجلد، من خلال تحليل ملفات تعريف الأشخاص على فيسبوك.

ووجدت الدراسة أن تحديثات حالة فيسبوك كانت "فعالة بشكل خاص في التنبؤ بمرض السكري، وأمراض الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والذهان".



وأوضحت الدراسة: "تنعكس شخصية المستخدمين وحالتهم العقلية وسلوكياتهم الصحية على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وكلها ذات تأثير هائل على الصحة".

وأجريت الدراسة عن طريق ربط السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى الذين وافقوا على المشاركة في الدراسة بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

واشتملت الدراسة على تحديثات 949 ألف و530 حالة فيسبوك، و999 مشاركا، كانت مشاركاتهم أطول من 500 كلمة.