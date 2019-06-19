شاهد .. الشرطة الإيرانية تسحل إمراة أمام حشد من الناس

تداول ناشطون فيديو صادم للشرطة الإيرانية وهي تسحل إمراة وسط شارع عام أمام حشد كبير من الناس .

وتجمع الحشد حول السيدة التي لا ترتدي الحجاب مهللًا، بعد أن بدأت بالرقص في الشارع في مدينة "رشت" الساحلية على بحر قزوين، قبل أن يمسكها شرطي من رأسها ويسقطها أرضًا، ويبدأ بسحلها على الأسفلت.

وعندما تمكنت السيدة من النهوض أخيرًا، ضربها شخص آخر على وجهها وطرحها أرضًا مرة أخرى، وفقًا لما ظهر في المقطع المصور.

وفرضت إيران الزي الإسلامي الصارم في أعقاب ثورة 1979، والذي يلزم كل أنثى يزيد عمرها عن 13 عامًا على تغطية نفسها من الرأس إلى أخمص القدمين، ومن يخالف القواعد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى شهرين، وغرامات يبلغ قدرها 500 ألف ريال.

وفي أبريل/ نيسان من هذا العام، بدأت النساء بخلع حجابهن كجزء من حركة ”الأربعاء الأبيض“، التي تتحدى النظام الإيراني الصارم، بعد أن حُكم على المحامية الدولية لحقوق الإنسان، نسرين سوتوده، بالسجن 33 عامًا والجلد 148 جلدة، لدفاعها عن النساء اللائي يخلعن الحجاب.