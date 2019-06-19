"الخليج" توضح مدى تعقيد معركة إدلب

كشفت صحيفة إماراتية، بأن "معركة إدلب التي يخوضها الجيش السوري بدعم جوي روسي منذ حوالي شهرين ضد تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي بشكل أساسي، وتنظيمات أخرى تعمل بإمرة تركيا، لم تدخل حتى الآن مرحلة الحسم.

وأضافت صحيفة" الخليج " الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها" الخليج 365"-"إنما تأخذ شكل معركة الاستنزاف؛ من خلال الضرب على مراكز التموين والتخزين والتدريب والقيادة، مع التقدم البطيء على الأطراف".

ومضت "دمشق وموسكو تعتزمان استرداد إدلب؛ آخر المعاقل الأساسية الخارجة عن سلطة النظام، باستثناء مناطق الحسكة والرقة الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أمريكياً، و«جيب التنف» عند مثلث الحدود السورية -الأردنية -العراقية؛ حيث مخيم الركبان للاجئين السوريين والقاعدة الأمريكية؛ لكن المشكلة هي أن تركيا لا تزال تناور وتستخدم التنظيمات الإرهابية عند حدودها كأوراق ابتزاز ضد روسيا وسوريا؛ لعلها تحقق مكاسب سياسية عند التوصل إلى تسوية، كما أنها تراهن على إمكانية تغيير المعادلة السياسية الداخلية السورية؛ عندما يحين موعد الانتخابات الرئاسية السورية عام 2021، إذ تعد أنقرة أن المناطق الخاضعة لسيطرتها تشكل ثقلاً شعبياً (حوالي أربعة ملايين نسمة) يمكن استخدامه في الانتخابات لترجيح كفة أي مرشح يحظى بدعمها".

وشددت على أنه "لهذا السبب، تماطل أنقرة في تنفيذ «اتفاق سوتشي» بشأن إدلب، الذي أبرم في سبتمبر/أيلول الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتسعى لكسب المزيد من الوقت، رغم المطالبات الروسية المتواصلة بالتنفيذ".

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ومضت "أنقرة تلعب على عامل حاجة روسيا إليها في مواجهة الولايات المتحدة، وتعرف أن حدود الضغط الروسي لن يصل إلى حد الافتراق أو القطيعة، كما تعرف أن الجيش السوري لن يستطيع لوحده استكمال مهمة تحرير إدلب؛ لذا تبدو معارك إدلب الحالية، معارك تكتيكية محكومة بشروط صعبة، رغم إصرار دمشق على استكمال تحرير بقية الجغرافيا السورية على أن يكون تحرير إدلب مقدمة لاستكمال تحرير الشرق السوري".

ولفتت إلى أن "روسيا تجد نفسها في مأزق، فهي لا تريد إغضاب أنقرة، ثم هي حليف استراتيجي لدمشق، وتريد أن تفرض سيطرتها على ما تبقى من أراض في الشمال والشرق؛ لذا تأتي معارك إدلب المدعومة جواً من روسيا كورقة ضغط على أنقرة؛ لتغيير خياراتها، والقبول بالأمر الواقع".

وقالت الصحيفة "من هنا، كان قول وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي يزور الصين، إن دمشق «لا تسعى للمواجهة مع القوات التركية؛ ولكنها تقاتل الإرهاب هناك»، إلا أنه وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانغ يي، أكد أن «إدلب محافظة سورية، وأن تركيا تدعم المنظمات الإرهابية»، وهو بذلك يريد أن يقول إن الجيش السوري ليس معنياً بمواجهة الجيش التركي، الذي يحتل أجزاء من الأراضي السورية؛ بل هو يقاتل الجماعات الإرهابية".

واختتمت "هذا الموقف يوضح مدى تعقيد معركة إدلب، وكيف تلعب المصالح دوراً في العجز عن مواجهة حاسمة مع الإرهاب".