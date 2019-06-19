صحيفة تكشف مآسي الشعوب والألم والويلات التي سببتها جماعة "الإخوان"

قالت صحيفة خليجية، "عقود طويلة في عدد من الدول العربية، كانت معاناة شعوبها بسبب جماعة " الإخوان " الإرهابية أشبه بالتعايش القسري مع وباء إقصائي باسم الدين أنتج ويلات .. ولا يزال".

وأشارت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "إلى أنها حكاية مغيبين هم ثمار كل هذا المزيج المرعب في الشرق يستهدف أغلب دوله مع الأسف، ومرض ضاعف عذابات الجسد العربي المنهك أصلاً، وعقول ترفض نزع ثوب الجاهلية، وتحولت إلى شياطين تخرج من قمقمها فرادى وجماعات لتقتل وتكفّر وتخوّن وتسبغ من الاتهامات كل ما تكون عقوبته الموت.. وتمنح نفسها أن تكون القاضي والمدعي والجلاد في آن واحد..

وتابعت "إنها سنين وعقود طويلة من الاكتواء بنار المنزوين زوراً وبهتاناً في عباءة الدين، ليبرروا مجازرهم التي تحاول إجبار الآخرين على قبولها والتسليم بها مهما كانت.

وأضافت أنه منذ لحظة تأسيس جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية، بدأ الصراع الأزلي الذي كان محوره بنية العقل العربي أراد له البعض أن يسقط أسيراً في غياهب الظلام والصراع بين الواقع وبين ما يراد أن يتم فرضه من قيود وأقفاص من وهم تمنع أي خروج من سطوة تجار الدين الذين يقدمون أنفسهم كما لو أنهم وكلاء حصريون لله على الأرض.

وتابعت إنها مرحلة طويلة من الصراع بين من يريدون إغلاق العقل وتقييده ليسهل التحكم فيه وتوجيهه، وبين الفطرة الطبيعية للإنسان الذي يُخلق وحب الاستطلاع وفضول المعرفة مما كرمه الله سبحانه وتعالى به وميزه عن سائر الكائنات.

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وقالت كثر ساروا هائمين على وجوههم يبنون قصوراً بالصراخ ويرددون الشعارات والهتافات، مع ما تخلله من شلالات دم اعتقد المغيبون أنها ستكون طريقهم المعبدة إلى الجنة لقرابة 100 عام.. قرن كامل نهضت فيه أمم وقامت حضارات ووصل الإنسان إلى القمر وبات يبحث عن استخراج الطاقة من العدم واستشراف المستقبل.. 100 عام ولا يزال البعض في مطلع الألفية الثالثة يريد أن يكون تقييم الإنسان بحكم كونه على هذا الدين أو ذاك، من تلك الطائفة أو هذه، ودائماً يعطى العقل إجازة عند الخلاف فلا مكان للحوار، ويكون التكفير فوراً تهمة معلبة مصحوبة بسيف يتم سله تلقائياً ضد من تم تصنيفه كافراً عند أبسط خلاف..

وأشارت إلى أنها حكايات وألاعيب واستغلال من كبار دخلوا على الخط واعتبروا وجود المغيبين استثماراً يتم استغلاله بنفس الطريقة التي حاولوها مع غيرهم ..مع الضحايا الذين يواصلون البحث عن مخرج من جبال القيود الكامنة على العقول منذ 100 عام.. إنها حكاية تحريم السينما والمسرح والمتاحف والفنون والرياضة والموسيقى وحتى الابتسامة التي هي "صدقة"، في الوقت الذي تم فيه فتح كل المنابر لتبادل القصف الفكري وقذائف التكفير والتخوين وكلاهما عقوبته الموت، لتنتج عقولاً مشوهة بعيدة عن سياق التطور الطبيعي.

وأضافت أنها حكاية سحر انقلب على الساحر يوم اعتقدت أنظمة أنها بترك الحبل ممدوداً لكل من يمكنه تجييش الشارع لصالحها، قبل أن يسير الآلاف من أبناء الأمة في سنين التدمير المسماة زوراً بـ" الربيع العربي" وهم يتوعدون بنهر دماء لمن عاشوا معهم جنباً إلى جنب لزمن طويل .

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها إنها مآسي شعوب حيث كل شيء يراد أن يتم تصويره على أنه حرام رعب وألم وويلات سببها جماعة "الإخوان" الإرهابية ومفرزاتها التي لا تختلف عنها إلا بالاسم.