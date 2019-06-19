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العراق يتعهد باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يقف خلف إطلاق الصواريخ على المواقع العسكرية والمدنية

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جدة - خالد شويل - واس (بغداد)

تعهد العراق باتخاذ إجراءات رادعة أمنيًا وقانونيًا ضد الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد وباقي المحافظات،

وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان صحفي لها الأربعاء ، أن القوات الأمنية بكل تشكيلاتها لن تسمح في العبث بأمن العراق والتزاماته، موضحة أن هذه التدابير جاءت نفيذًا لما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة الصادر أمس، وأنها كلفت جميع الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف، تمهيدًا لاتخاذ الجهات الأمنية، الإجراءات الأمنية والقانونية الرادعة ضدها.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح نتيجة سقوط صاروخ كاتيوشا على شركة نفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة جنوب لعراق, وأكدت بإيراد مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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