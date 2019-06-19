بالصور.. دراجة نارية تابعة لموكب الأمير وليام وزوجته كيت تصدم سيدة مسنة وتصيبها بكسور خطيرة

ترجمة :أحمد أبوعقيل

صدمت دراجة نارية تابعة لحراسة العائلة الملكية في العاصمة البريطانية لندن سيدة تبلغ من العمر 83 عاما مما أحدث لها إصابات بالغة.

وقال أخت الضحية أن شقيقتها تعرضت للموت المحقق وأصيبت بكسر في الحوض وجرح في رأسها بعد أن اصطدم بها سائق دراجة نارية تابعة لموكب الأميرة كيت وويليام.

وقال جويس شور، السيدة إيرين مايور ، البالغة من العمر 83 عامًا ، في حالة حرجة في المستشفى ، حيث تم الاستعداد لإجراء عملية جراحية كبرى بعد ظهر هذا اليوم.

ويأمل دوق ودوقة كامبريدج في زيارة السيدة مايور ، التي قيل إنها كسرت حوضها بسبب ضباط حماية الدراجات النارية أثناء قيادتها على الجانب الخطأ من الطريق.

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وقال شهود عيان :" الدراجة كانت "لا تسير بسرعة" ولكنها كانت على الجانب الخطأ من الطريق ، قامت وصدمت السيدة مايور بمرآة الجناح التي كانت ترسلها وهي تدور حول الأرض.

وصلت سيارة إسعاف جوية في غضون 20 دقيقة لكنها حلقت في سماء المنطقة ولم تتمكن من الهبوط في مكان قريب. وقد مر ما يقرب من 40 دقيقة قبل نقل السيدة مايور إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف ، وفقاً لأحد الشهود.

قالت مصادر ملكية إن كيت وويليام لم يروا تحطم الدراجة النارية ، وتم انقلها الى ريتشموند حسب الإجراءات المعتادة التي تتبعها الشرطة.

وسيتم التحقيق في الحادث من قبل المكتب المستقل لسلوك الشرطة وقالت سكوتلاند يارد الليلة الماضية أن إيرين نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.