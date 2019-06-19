وزير الدفاع الايراني: اتهام طهران باستهداف ناقلات النفط يهدف للضغط عليها

دان وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي "توجيه الاتهام لايران باستهداف ناقلات النفط"، مؤكدا أن "هذا الاتهام يرمي لممارسة الضغوط عليها"، مشيراً إلى أن "تهمة استهداف القوات المسلحة الايرانية لناقلات النفط في بحر عمان كاذبة تماما ونحن ننفيها بقوة".
ولفت إلى أن "ايران دولة مقتدرة تشعر بالمسؤولية ولو ارادت القيام بعمل ما فإنها تتحمل مسؤوليته" واصفاً اتهام ايران باستهداف ناقلات النفط بالعمل الجبان، مؤكداً ان "ايران لعبت دوراً كبيراً في ارساء الامن الاقليمي وامن الممرات الملاحية الدولية"، معتبرا أن "هذا الاتهام بمثابة نهج تخريبي ضد إيران".
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