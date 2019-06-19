اللواء ابراهيم التقى ريتشارد وبحث معها الأوضاع العامة في لبنان

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في مكتبه سفيرة ​الولايات المتحدة​ الأمريكية في ​لبنان​ ​إليزابيث ريتشارد​ Elizabeth Richard وبحث معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين ​الأمن العام​ و​السفارة الاميركية​.

ثم التقى اللواء ابراهيم وفداً ضم رئيس اتحاد بلديات قضاء ​بنت جبيل​ المهندس عطاالله شعيتو، رئيس ​بلدية بنت جبيل​ المهندس عفيف بزي ورئيس نقابة تجار بنت جبيل محمد قصير مع اعضاء النقابة، خلال اللقاء سلم الوفد اللواء ابراهيم دعوة لرعاية فعاليات شهر التسوق الذي ينظمه اتحاد البلديات والنقابة في مدينة بنت جبيل اعتباراً من شهر تموز المقبل.