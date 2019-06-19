القوات: ما قاله جعجع في الإعلام كرره على مسامع الحريري في الجلسة المغلقة

أسفت الدائرة الإعلامية في "​القوات اللبنانية​" في بيان "ان تعتمد احدى الصحف عنوانا ملتبسا على صدر صفحتها الأولى بأن "(...) جعجع في ​بيت الوسط​ لحجز حصة في ​التعيينات​". وقالت: "رئيس حزب "القوات" ​سمير جعجع​ أكد في موقفين متتاليين بعد اجتماع تكتل "​الجمهورية القوية​" واجتماعه مع الرئيس ​سعد الحريري​ على تمسكه بالآلية في التعيينات التي وحدها تشكل المدخل للإصلاح وبناء مؤسسات حديثة وشفافة مرجعيتها ​الدستور​ والقانون بعيدا عن منطق الاستزلام والمحسوبية وإعطاء الثقة للمواطن اللبناني بأن كفاءته هي المدخل لتعيينه وليس تبعيته، وما قاله رئيس "القوات" في الإعلام كرره على مسامع رئيس الحكومة في الجلسة المغلقة".

وتمنت الدائرة الإعلامية "من الزملاء الأصدقاء في صحيفة "اللواء" الموقرة التواصل مع المعنيين في "القوات" من أجل تجنب ما حصل مستقبلا، لا سيما ان التواصل موجود أساسا وعلى قدم وساق مع أكثر من زميل في الصحيفة".