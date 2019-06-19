نقابة الاطباء في بيروت واصلت تقبل التهاني في بيت الطبيب

استقبل نقيب الاطباء في ​بيروت​ ​شرف ابو شرف​ واعضاء مجلس النقابة الحاليين والمنتخبين في "بيت الطبيب" المهنئين، وفي مقدمهم، ممثل ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال ​ميشال عون​ النائب ​ماريو عون​ وممثل رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ النائب السابق ​عمار حوري​.

كما حضر الى "بيت الطبيب"، وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، والنواب ​ادغار طرابلسي​، ​سليم خوري​، ​علي المقداد​ و​آلان عون​، والوزراء السابقون ​سجعان قزي​، جواد خليفة، ​زياد بارود​، ​شكيب قرطباوي​، ​ناجي البستاني​، ​الياس حنا​ و​سليم الصايغ​، النائب السابق ​ناجي غاريوس​، الامين العام للقاء الارثوذكسي ​مروان ابو فاضل​، نقيب اطباء ​الشمال​ سليم ابي صالح، نقيب اصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، نقيب المحررين جوزف القصيفي وحشد من الاطباء والفاعليات الديبلوماسية والسياسية والاجتماعية ورؤساء البلديات.