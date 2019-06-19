نقابة الاطباء في بيروت واصلت تقبل التهاني في بيت الطبيب

استقبل نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف واعضاء مجلس النقابة الحاليين والمنتخبين في "بيت الطبيب" المهنئين، وفي مقدمهم، ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال ميشال عون النائب ماريو عون وممثل رئيس الحكومة سعد الحريري النائب السابق عمار حوري.
كما حضر الى "بيت الطبيب"، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والنواب ادغار طرابلسي، سليم خوري، علي المقداد وآلان عون، والوزراء السابقون سجعان قزي، جواد خليفة، زياد بارود، شكيب قرطباوي، ناجي البستاني، الياس حنا وسليم الصايغ، النائب السابق ناجي غاريوس، الامين العام للقاء الارثوذكسي مروان ابو فاضل، نقيب اطباء الشمال سليم ابي صالح، نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نقيب المحررين جوزف القصيفي وحشد من الاطباء والفاعليات الديبلوماسية والسياسية والاجتماعية ورؤساء البلديات.
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