كيدانيان أمل أن تكون توقعاته حول عدد السياح صادقة

أطلق وزير السياحة ​أواديس كيدانيان​ مهرجانات إهمج السياحية للسنة التاسعة على التوالي، خلال مؤتمر صحافي عقده في ​وزارة السياحة​ - قاعة الوزيرة ليلة الصلح حمادة، في حضور نواب جبيل: ​سيمون ابي رميا​، ​مصطفى الحسيني​، ​زياد حواط​، رئيس اتحاد بلديات جبيل ​فادي مرتينوس​، رئيس بلدية اهمج نزيه ابي سمعان ومخاتير البلدة.

وأشار الى أنه زار إهمج أكثر من مرة "وخرجت بانطباع أن شعبها مضياف ومهرجاناتها مختلفة عن بقية المهرجانات يخرج الجميع منها بكل ارتياح وفرح ما يؤدي إلى كسر روتين المهرجانات التي تقام ومع العلم أن المهرجانات هي العامود الفقري للسياحة الداخلية"، آملا أن تكون توقعاته حول عدد السياح "صادقة وأن تكون هذه ​السنة​ سنة سياحية بامتياز".