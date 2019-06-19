أطلق وزير السياحة أواديس كيدانيان مهرجانات إهمج السياحية للسنة التاسعة على التوالي، خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة السياحة - قاعة الوزيرة ليلة الصلح حمادة، في حضور نواب جبيل: سيمون ابي رميا، مصطفى الحسيني، زياد حواط، رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مرتينوس، رئيس بلدية اهمج نزيه ابي سمعان ومخاتير البلدة.
وأشار الى أنه زار إهمج أكثر من مرة "وخرجت بانطباع أن شعبها مضياف ومهرجاناتها مختلفة عن بقية المهرجانات يخرج الجميع منها بكل ارتياح وفرح ما يؤدي إلى كسر روتين المهرجانات التي تقام ومع العلم أن المهرجانات هي العامود الفقري للسياحة الداخلية"، آملا أن تكون توقعاته حول عدد السياح "صادقة وأن تكون هذه السنة سنة سياحية بامتياز".
كانت هذه تفاصيل خبر كيدانيان أمل أن تكون توقعاته حول عدد السياح صادقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.