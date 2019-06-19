نهرا: طرابلس كانت مظلومة وضحية البعض وستبقى عصية على كل من يريد النيل منها

أكّد محافظ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​، خلال رعايته حفل استقبال لـ 55 ملكة جمال وعارضات الازياء من مختلف دول العالم، بدعوة من مديرة الاعلام والإعلان في مجلس نقابة أصحاب صالونات التجميل والتزيين للسيدات في ​لبنان​ الشمالي رانيا عثمان في منطقة ​الضم والفرز​ في ​طرابلس​، أن "رغم الحادث الارهابي المؤسف والأليم الذي ضرب طرابلس، تمكنت رانيا عثمان من تنظيم هذا الاحتفال المميز والهام في اطار تعزيز ​السياحة​ في المدينة، وهذه التظاهرة الفنية تؤكد أن طرابلس واحة حياة وسلام وعطاء".

واعتبر نهرا أن "هذا الحفل يضيف البهجة والسعادة في أرجاء طرابلس، ولا بد ان اقول ان رانيا ليست كباقي الاشخاص انها عنوان التميز والابداع، وتتمتع بفكر متطور ودقة بالتنظيم ممزوجة بروح العطاء والحرفية، واستطاعت بلمساتها ووجهها البشوش وحسن الاستقبال ان تصل الى مكان مرموق في عالم الجمال ما يكشف مدى قدرة ​المرأة اللبنانية​ على ادارة الاعمال بطريقة متقدمة وكسب رهان الانتصار في سوق العمل وعالم الجمال والسياحة".

وأضاف: "تحية لك رانيا ولفريق العمل ولكل المبادرات الفردية والجماعية التي تظهر وجه طرابلس الجميل والحضاري و نحن مؤمنون بان الامراة اللبنانية تملك طاقات وابداعات تمكنها من الوصول الى قمة النجاحات".

ولفت إلى أن "طرابلس كانت مظلومة وضحية البعض، وستبقى عصية على كل من يريد النيل منها، وهي مدينة الاعتدال والسلام والمحبة، ونؤكد أننا سنقف مع الاجهزة العسكرية والامنية يدا واحدة للتصدي لكل من يريد العبث بامن واستقرار طرابلس".