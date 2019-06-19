كشف ​مجلس الأمن القومي الإيراني​ أن "​طهران​ ستبدأ من تموز الخطوة الثانية في تقليص التزامها النووي"، مشيراً إلى "اننا نجري محادثات مع ​روسيا​ والصين في حال فشل المفاوضات مع ​بروكسل​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن القومي الإيراني: طهران ستبدأ من تموز الخطوة الثانية بتقليص التزامها النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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