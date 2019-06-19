بري: على الجميع الإلتزام بالإصلاح وبآلية التعيينات المتفق عليها

أكد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أن "كلفة الصفقات هي أغلى بكثير من الإصلاحات"، مشيرا الى اننا "في مركب واحد، وعلى الجميع الإلتزام بالإصلاح وبآلية ​التعيينات​ المتفق عليها. وإننا بأمسّ الحاجة الى حالة طوارئ إقتصادية وإصلاحية للنهوض بالبلد".

وفي تصريح له خلال لقاء الاربعاء النيابي شدد بري على ان "موقفنا ثابت وواضح برفض ​صفقة القرن​ ومواجهتها"، معتبرا ان "هذه الصفقة لا يمكن ان تمر إلاّ إذا كان هناك " ريق حلو" من ​العالم العربي​".

وحول موضوع الحدود البحرية والبرية أكد بري "على موقف ​لبنان​ الموحد والثابت بعدم التنازل عن كوب واحد او انش من الأراضي اللبنانية، والتمسك بالسيادة اللبنانية كاملاً بحراً وبرا".

من جهة اخرى التقى بري وفد ​مجلس الشورى السعودي​ وجرى عرض للتطورات الراهنة والعلاقات الثنائية والبرلمانية.

من جهة اخرى ابرق بري الى رئيس مجلس النواب النيجيري مهنئاً بإنتخابه . كما بعث ببرقية مماثلة الى رئيس مجلس الشيوخ النيجيري احمد لوان مهنئاً بإنتخابه.