بري: على الجميع الإلتزام بالإصلاح وبآلية التعيينات المتفق عليها

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "كلفة الصفقات هي أغلى بكثير من الإصلاحات"، مشيرا الى اننا "في مركب واحد، وعلى الجميع الإلتزام بالإصلاح وبآلية التعيينات المتفق عليها. وإننا بأمسّ الحاجة الى حالة طوارئ إقتصادية وإصلاحية للنهوض بالبلد".
وفي تصريح له خلال لقاء الاربعاء النيابي شدد بري على ان "موقفنا ثابت وواضح برفض صفقة القرن ومواجهتها"، معتبرا ان "هذه الصفقة لا يمكن ان تمر إلاّ إذا كان هناك " ريق حلو" من العالم العربي".
وحول موضوع الحدود البحرية والبرية أكد بري "على موقف لبنان الموحد والثابت بعدم التنازل عن كوب واحد او انش من الأراضي اللبنانية، والتمسك بالسيادة اللبنانية كاملاً بحراً وبرا".
من جهة اخرى التقى بري وفد مجلس الشورى السعودي وجرى عرض للتطورات الراهنة والعلاقات الثنائية والبرلمانية.
من جهة اخرى ابرق بري الى رئيس مجلس النواب النيجيري مهنئاً بإنتخابه . كما بعث ببرقية مماثلة الى رئيس مجلس الشيوخ النيجيري احمد لوان مهنئاً بإنتخابه.
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