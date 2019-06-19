هجوم الناقلة اليابانية ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



الفجيرة: أعلن الجيش الأميركي الأربعاء أنّ الهجوم على ناقلة النفط اليابانية في خليج عُمان الأسبوع الماضي ناتج عن لغم بحري شبيه بألغام إيرانية، مشيرًا إلى أنّه تمكّن من جمع بصمات لأصابع ويد من على الناقلة تتيح بناء "قضية جنائية" ضد "المسؤولين" عن الهجوم.

وقال الضابط في القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية شان كيدو في لقاء مع صحافيين في الفجيرة في شرق الإمارات العربية المتحدة "اللغم يمكن تمييزه ويشبه إلى حدّ كبير الألغام الإيرانية التي شوهدت في عروض عسكرية إيرانية".

وتابع متحدثا في منشأة تابعة للبحرية الأميركية قرب ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان، "التقييم هو أن الهجوم على الناقلة كوكوكا كوريجوس والضرر الذي ألحق بها كانا نتيجة ألغام بحرية زرعت على الغلاف الخارجي للسفينة".

وذكر الضابط الأميركي أن اللغم الذي انفجر "كان فوق المياه، ولا يبدو أن النيّة كانت إغراق السفينة"، مشيرا إلى لغم آخر ثبّت على هيكلها الخارجي، وقد أزالته قوة إيرانية كانت على زورق سريع قبل انفجاره. وهي مقولة سبق للأميركيين أن أشاروا إليها.

وتعرضّت ناقلة النفط اليابانية وأخرى نروجية الخميس الماضي لهجومين، فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

ووقع الهجومان بعد شهر على تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نروجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات "تخريبية". ووجهت واشنطن آنذاك أصابع الاتهام إلى طهران التي نفت أي مسؤولية.

كذلك، سارع واشنطن هذه المرة أيضا على لسان الرئيس دونالد ترمب الى تحميل إيران مسؤولية الهجومين الأخيرين.

Advertisements

من جهة ثانية، قال كيدو "جمعنا معلومات بيومترية حتى هذه اللحظة يمكن استخدامها لبناء قضية جنائية، بما في ذلك بصمات اليدين والأصابع"، وذلك من أجل "محاسبة الأفراد المسؤولين" عن الهجوم.

ودخلت ناقلة النفط اليابانية الأحد إلى مرساها المقرر قبالة السواحل الإماراتية، حيث يجري تقييم للأضرار على متنها.

وذكر كيدو أن فريق التحقيق "تمكّن من معاينة مكان زرع اللغم على جسم السفينة (...) ورصد مغناطيساً لا يزال في المكان بالإضافة الى الأثر الذي تركه اللغم البحري في الموقع".

واعتبر أن "الثقوب الناجمة عن مسامير تشير الى كيفية تثبيت اللغم"، لافتا إلى أن الفريق تمكّن أيضا "من رفع شظايا نجمت عن انفجار اللغم المكون من ألمنيوم ومن مواد مركبة".

وتقوم القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية بالتحقيق في الهجمات بمشاركة "شركائها الاقليميين"، وفقا للمسؤول العسكري الأميركي.

ودعت السعودية والإمارات العربية المتحدة السبت إلى حماية إمدادات الطاقة في مياه الخليج.

ورأى كيدو أن "هذا النوع من الهجمات تهديد لحرية الملاحة الدولية في المياه الدولية بالإضافة الى حرية التجارة"، مضيفا "نعمل مع شركائنا الإقليميين لضمان حرية الملاحة، بالإضافة إلى حرية التجارة، ونحث كافة القوى على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية".